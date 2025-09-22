В Генштабе ВС РФ раскрыли особенности осеннего призыва

Цимлянский: особенностью осеннего призыва стало то, что он действует в течение года

Особенностью осеннего призыва на срочную службу в Вооруженные силы России в 2025 году стало то, что он действует в течение года. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает Минобороны.

Осенний призыв начинается 1 октября.

В этом году уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене ограничительных мер будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом напечатанные повестки также остаются актуальными.

Еще одной особенностью, рассказал Цимлянский, является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия.

Он пояснил, что если гражданин по каким-либо причинам не направлен для прохождения срочной службы в текущем призыве, то он будет направлен в период проведения следующей призывной кампании.

По его словам, призывники будут направлены служить в воинские части только на территории РФ и не будут привлекаться для задач военной операции.

До этого оборонный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о круглогодичном призыве в армию. Один из авторов инициативы, глава комитета Андрей Картаполов назвал проект очень важным и нужным и заявил, что он «идет навстречу призывникам». По словам депутата, более массово призывать в армию из-за новых норм не будут. Что предполагает законопроект и когда он может вступить в силу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ГД предложили отменить испытания при приеме на работу для прошедших срочную службу.