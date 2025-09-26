Осенний призыв — 2025: что нужно знать призывнику

Как пройдет осенний набор в армию в 2025 году и почему электронные повестки нельзя игнорировать

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Когда начнется и закончится осенний призыв в 2025 году

Осенняя призывная кампания традиционно длится три месяца. Приказ о ее начале верховный главнокомандующий (то есть президент) подписывает в самом конце сентября, однако даты из года в год остаются неизменными.

1 октября – 31 декабря длится осенний призыв в 2025 году

Важно В этом сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение всего года – с 1 января по 31 декабря. Он предполагает, что медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться непрерывно, без разделения на весеннюю и осеннюю кампании. Пока не известно, когда нововведение вступит в силу и отразится ли на нынешней призывной кампании.

На месяц позже стартует осенний призыв в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним. На этих территориях мужчины призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Особые временные рамки обусловлены климатическими особенностями территорий.

В частности, 1 ноября начнется призыв для жителей отдельных городов и районов в:

республике Коми;



Камчатском крае;



Красноярском крае;



Пермском крае;



Амурской области;



Иркутской области;



Магаданской области;



Сахалинской области;



Ненецком автономном округе;



Ямало-Ненецком автономном округе.

Срок службы по призыву

Срок службы по призыву в России не меняется. Он составляет ровно 12 месяцев. Это правило распространяется на срочников всех родов войск, вне зависимости от того, когда именно был призван человек — в весеннюю или осеннюю кампанию.

Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил, вице-адмирал Владимир Цимлянский, мероприятия осеннего призыва пройдут в плановом порядке. Отправка призывников на срочную службу стартует 15 октября 2025 года.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Цимлянский.

Кого призовут осенью 2025 года

Подробно о категориях граждан, подлежащих призыву, рассказал «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян.

«Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. В этом году действует новое правило: решение о призыве сохраняет силу в течение года. Это значит, что даже если гражданина не отправили служить осенью, его могут призвать в течение следующих 12 месяцев», — пояснил Артем Багдасарян.

Категории годности призывников

Все призывники в обязательном порядке проходят военно-врачебную медкомиссию, которая определяет категорию здоровья молодых людей и решает, годны ли они к военной службе. При необходимости призывник может быть направлен на дополнительные обследования. Результаты освидетельствования фиксируются в личном деле призывника. Важно предоставлять медицинские документы, подтверждающие наличие каких-либо заболеваний.

Всего существует пять категорий годностей призывников:

• «А» — годен без ограничений;

• «Б» — годен с незначительными ограничениями;

• «В» — ограниченно годен, зачисляется в запас;

• «Г» — временно не годен (отсрочка до года для лечения);

• «Д» — не годен к службе.

По закону на военную службу призываются две категории граждан — «А» и «Б». Перед тем как отправиться к месту прохождения службы призывники обязательно проходят дополнительный медицинский осмотр на сборном пункте субъекта РФ.

Отсрочка и освобождение от призыва

Ряд граждан имеет право на отсрочку от службы. Среди основных случаев:

неудовлетворительное состояние здоровья (категория «Г»);



обучение в школе, колледже, вузе (очная форма), аспирантуре, ординатуре, духовных учебных заведениях;



уход за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи;



наличие двух и более детей, ребенка-инвалида до 3 лет или воспитание ребенка без матери;



наличие одного ребенка и жены, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;



опекунство или попечительство над несовершеннолетним родным братом или сестрой;



служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а также в других силовых ведомствах;



поступление в войска национальной гвардии РФ;



депутаты, сенаторы и иные лица на выборных государственных должностях.

Освобождаются от службы в армии граждане, которые:

проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;



проходят или уже прошли военную службу в РФ;



проходят или уже прошли военную службу в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами РФ;



признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

Право на освобождение от призыва имеют граждане:

чьи отцы или братья погибли при исполнении военной службы;



имеющие ученую степень.

Не подлежат призыву граждане:

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;



с неснятой или непогашенной судимостью;



в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;



признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Кстати Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Эта система представляет собой актуальную базу данных граждан РФ, подлежащих воинскому учету. С ее помощью призывные комиссии смогут предоставлять отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу без личной явки призывников.

Получение повестки

Весной 2025 года в России впервые начали рассылать не только бумажные, но и электронные повестки.

«Повестка может прийти как на Госуслуги, так и на бумаге — обе формы равнозначны. На явку в военкомат дается 20 дней», — пояснил Артем Багдасарян.

После того, как электронная повестка «ушла» в личный кабинет призывника на Госуслугах, информация о ней попадет в общедоступный реестр. Так у сотрудников Минобороны будет возможность оперативно отслеживать, кто из срочников уже получил повестку, а кому ее пока не отправили.

close Макс Ветров/РИА Новости

Ответственность за неявку по повестке

Если призывник проигнорировал повестку и не явился в течение 20 дней в военкомат, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», к нему применят временные ограничительные меры.

Ответственность за неявку по повестке предусматривает запрет на:

выезд за границу,



оформление кредитов,



регистрацию недвижимости,



открытие ИП.

Кроме того, уклониста ждет приостановка социальных выплат. При злостном уклонении возможно и уголовное преследование. Уважительными причинами неявки по повестке считаются болезнь, уход за тяжелобольным родственником, похороны близкого и чрезвычайные обстоятельства. Артем Багдасарян адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона»

Артем Багдасарян советует призывникам очень внимательно относиться к документам.

«Если есть основания для отсрочки, подтверждайте их заранее. Медицинские справки нужно собирать до комиссии, а не после. Повестки лучше отслеживать через Госуслуги и реагировать на них в срок. И ни в коем случае не игнорировать повестку», — рекомендовал адвокат.

Как и где будут служить призывники

Срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут проходить службу исключительно на территории России. Для участия в выполнении задач специальной военной операции они привлекаться не будут, пообещали в Минобороны.

Направления службы: