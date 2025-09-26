Осенний призыв — 2025: что нужно знать призывнику

Когда начнется и закончится осенний призыв в 2025 году
Осенняя призывная кампания традиционно длится три месяца. Приказ о ее начале верховный главнокомандующий (то есть президент) подписывает в самом конце сентября, однако даты из года в год остаются неизменными.
На месяц позже стартует осенний призыв в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним. На этих территориях мужчины призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Особые временные рамки обусловлены климатическими особенностями территорий.
В частности, 1 ноября начнется призыв для жителей отдельных городов и районов в:
- республике Коми;
- Камчатском крае;
- Красноярском крае;
- Пермском крае;
- Амурской области;
- Иркутской области;
- Магаданской области;
- Сахалинской области;
- Ненецком автономном округе;
- Ямало-Ненецком автономном округе.
Срок службы по призыву
Срок службы по призыву в России не меняется. Он составляет ровно 12 месяцев. Это правило распространяется на срочников всех родов войск, вне зависимости от того, когда именно был призван человек — в весеннюю или осеннюю кампанию.
Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил, вице-адмирал Владимир Цимлянский, мероприятия осеннего призыва пройдут в плановом порядке. Отправка призывников на срочную службу стартует 15 октября 2025 года.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Цимлянский.
Кого призовут осенью 2025 года
Подробно о категориях граждан, подлежащих призыву, рассказал «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян.
«Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. В этом году действует новое правило: решение о призыве сохраняет силу в течение года. Это значит, что даже если гражданина не отправили служить осенью, его могут призвать в течение следующих 12 месяцев», — пояснил Артем Багдасарян.
Категории годности призывников
Все призывники в обязательном порядке проходят военно-врачебную медкомиссию, которая определяет категорию здоровья молодых людей и решает, годны ли они к военной службе. При необходимости призывник может быть направлен на дополнительные обследования. Результаты освидетельствования фиксируются в личном деле призывника. Важно предоставлять медицинские документы, подтверждающие наличие каких-либо заболеваний.
Всего существует пять категорий годностей призывников:
• «А» — годен без ограничений;
• «Б» — годен с незначительными ограничениями;
• «В» — ограниченно годен, зачисляется в запас;
• «Г» — временно не годен (отсрочка до года для лечения);
• «Д» — не годен к службе.
По закону на военную службу призываются две категории граждан — «А» и «Б». Перед тем как отправиться к месту прохождения службы призывники обязательно проходят дополнительный медицинский осмотр на сборном пункте субъекта РФ.
Отсрочка и освобождение от призыва
Ряд граждан имеет право на отсрочку от службы. Среди основных случаев:
- неудовлетворительное состояние здоровья (категория «Г»);
- обучение в школе, колледже, вузе (очная форма), аспирантуре, ординатуре, духовных учебных заведениях;
- уход за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи;
- наличие двух и более детей, ребенка-инвалида до 3 лет или воспитание ребенка без матери;
- наличие одного ребенка и жены, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;
- опекунство или попечительство над несовершеннолетним родным братом или сестрой;
- служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а также в других силовых ведомствах;
- поступление в войска национальной гвардии РФ;
- депутаты, сенаторы и иные лица на выборных государственных должностях.
Освобождаются от службы в армии граждане, которые:
- проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;
- проходят или уже прошли военную службу в РФ;
- проходят или уже прошли военную службу в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами РФ;
- признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.
Право на освобождение от призыва имеют граждане:
- чьи отцы или братья погибли при исполнении военной службы;
- имеющие ученую степень.
Не подлежат призыву граждане:
- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
- с неснятой или непогашенной судимостью;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
- признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья.
Получение повестки
Весной 2025 года в России впервые начали рассылать не только бумажные, но и электронные повестки.
«Повестка может прийти как на Госуслуги, так и на бумаге — обе формы равнозначны. На явку в военкомат дается 20 дней», — пояснил Артем Багдасарян.
После того, как электронная повестка «ушла» в личный кабинет призывника на Госуслугах, информация о ней попадет в общедоступный реестр. Так у сотрудников Минобороны будет возможность оперативно отслеживать, кто из срочников уже получил повестку, а кому ее пока не отправили.
Ответственность за неявку по повестке
Если призывник проигнорировал повестку и не явился в течение 20 дней в военкомат, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», к нему применят временные ограничительные меры.
Ответственность за неявку по повестке предусматривает запрет на:
- выезд за границу,
- оформление кредитов,
- регистрацию недвижимости,
- открытие ИП.
Артем Багдасарян советует призывникам очень внимательно относиться к документам.
«Если есть основания для отсрочки, подтверждайте их заранее. Медицинские справки нужно собирать до комиссии, а не после. Повестки лучше отслеживать через Госуслуги и реагировать на них в срок. И ни в коем случае не игнорировать повестку», — рекомендовал адвокат.
Как и где будут служить призывники
Срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут проходить службу исключительно на территории России. Для участия в выполнении задач специальной военной операции они привлекаться не будут, пообещали в Минобороны.
Направления службы:
- Часть призывников отправится в учебные соединения и воинские части. Там срочники освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.
- Призывники, получившие IT-специальность в вузах, по желанию, будут направлены в научные роты Минобороны России. Сегодня такие роты действуют во всех родах войск. Там призывники будут заниматься решением научно-прикладных задач, помогать внедрять в производство передовые идеи и технологии.
- Перспективные спортсмены будут служить в спортивных ротах, где созданы необходимые условия для тренировок.