На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда состоится заседание президиума Госсовета с участием Путина

Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина состоится в конце октября. Об этом сообщил помощник президента России Алексей Дюмин в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Через какое-то время, после 20 чисел, будет расширенный президиум Госсовета, посвященный этой теме под руководством президента страны», — сказал он.

Дюмин отметил, что тема ближайшего заседания президиума госсовета будет посвящена вопросам поддержки участников СВО, так как этот вопрос глава российского государства держит под личным контролем.

До этого Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Он отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами