Стало известно, когда состоится заседание президиума Госсовета с участием Путина

Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября

Заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина состоится в конце октября. Об этом сообщил помощник президента России Алексей Дюмин в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Через какое-то время, после 20 чисел, будет расширенный президиум Госсовета, посвященный этой теме под руководством президента страны», — сказал он.

Дюмин отметил, что тема ближайшего заседания президиума госсовета будет посвящена вопросам поддержки участников СВО, так как этот вопрос глава российского государства держит под личным контролем.

До этого Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Он отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.