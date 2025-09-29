На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В офисе президента РФ рассказали об отношении Путина к поддержке ветеранов СВО

Дюмин: Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов СВО
Александр Казаков/РИА Новости

Тема ближайшего заседания президиума госсовета будет посвящена вопросам поддержки участников спецоперации на Украине, поскольку этот вопрос президент России Владимир Путин держит под личным контролем. Об этом заявил помощник российского лидера Алексей Дюмин, передает РИА Новости.

«Президент уделяет личное внимание, держит на контроле (вопросы поддержки ветеранов СВО - ред.)», — заявил он.

До этого Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Он отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

19 сентября российский лидер выразил надежду на то, что события, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, пройдут. Он добавил, что, несмотря на это, востребованность в современных Вооруженных силах на СВО не закончится. Президент подчеркнул, что страна продолжит развивать свою армию, делая ее «современнее, компактнее и мощнее».

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.

