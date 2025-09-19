На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о значительном росте производства вооружений

Путин отметил рост выпуска некоторых образцов вооружений почти в 30 раз
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

РФ нарастила производство некоторых видов вооружений в разы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в общении с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы», передает ТАСС.

«По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям — в 30 раз, — подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что и качество продукции выросло.

Путин прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Российский лидер в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

Глава государства осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники ко Дню оружейника. Основными направлениями выставки, которые представили Путину, являются передовые реактивные системы залпового огня, а также самоходные и буксируемые артиллерийские установки.

Ранее Путин сделал обращение к оружейникам в Перми.

