Шерпа России сообщила о возможности участия Путина в саммите G20 в Майами

Участие президента Российской Федерации Владимира Путина в саммите Группы 20 (G20) в Майами будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в интервью РИА Новости заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — сказала она на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнула, что окончательное решение будет принимать лидер РФ.

27 сентября Лукаш заявила на полях Генассамблеи ООН, что Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в ЮАР в ноябре 2025 года. По ее словам, формат участия российского лидера в нем сейчас обсуждается. Мероприятие планируется провести в Йоханнесбурге.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G20 впервые за 20 лет пройдет в Соединенных Штатах. Он отметил, что был бы рад участию Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии.

Ранее в Госдуме объяснили отличие G8 от G20.