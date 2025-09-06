На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Клуб по интересам»: в Госдуме объяснили отличие G8 от G20

Депутат Слуцкий: при взаимодействии Россия, Китай и США обеспечат мир на Земле
Ricardo Moraes/Reuters

Вопрос участия России на саммите G20 в 2026 году будет рассмотрен, если Москва проявит интерес, заявил президент США Дональд Трамп. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» позитивно высказался об этом формате, заявив, что «Большая двадцатка» отличается от G8 более широким представительством государств.

«G8 и G20 далеко не эквивалентные организации. Если «восьмерка» — скорее клуб по интересам для стран «золотого миллиарда», то «двадцатка» отличается более широким представительством государств Глобального большинства с, соответственно, более объективными и сбалансированными подходами», — сказал он.

Слуцкий объяснил важность конструктивного взаимодействия мировых держав.

«Диалог России, Китая и США архиважен для стратегической стабильности и безопасности, в первую очередь. Три мировые державы сегодня способны при конструктивном взаимодействии обеспечить мир и процветание, естественно, с учетом равноправия, взаимоуважения и соблюдения норм международного права и Устава ООН», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая в саммите G20 в 2026 году в Майами. Он готов обсудить вопрос участия, если Москва и Пекин проявят интерес.

Среди участников G20 — 19 стран мира, в том числе Россия.

Ранее в Кремле назвали очень объемной инициативу КНР о глобальном управлении.

