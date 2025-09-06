Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США

Трамп: в Майами впервые за 20 лет пройдет саммит G20

Саммит «Большой двадцатки» (G20) впервые за 20 лет пройдет в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Сегодня днем я с радостью объявляю, что конференция «Большой двадцатки» 2026 года, которая состоится… в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида», — сказал глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что подумает об участии России в саммите G20 в США. По словам президента, для этого ему нужно «какое-то время обдумать».

3 сентября глава Белого дома пригласил президента Польши Кароля Навроцкого на саммит G20. 2 сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава попросит Вашингтон пригласить ее в «Большую двадцатку».

Ранее Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.