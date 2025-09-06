На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США

Трамп: в Майами впервые за 20 лет пройдет саммит G20
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Саммит «Большой двадцатки» (G20) впервые за 20 лет пройдет в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Сегодня днем я с радостью объявляю, что конференция «Большой двадцатки» 2026 года, которая состоится… в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида», — сказал глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что подумает об участии России в саммите G20 в США. По словам президента, для этого ему нужно «какое-то время обдумать».

3 сентября глава Белого дома пригласил президента Польши Кароля Навроцкого на саммит G20. 2 сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава попросит Вашингтон пригласить ее в «Большую двадцатку».

Ранее Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами