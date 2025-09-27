В России допустили участие Путина в саммите G20 в ЮАР

Представитель РФ Лукаш допустила, что Путин может принять участие в саммите G20

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила на полях Генеральной ассамблеи ООН, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите «Большой двадцадки», который пройдет в ЮАР в ноябре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие планируется провести в Йоханнесбурге. По ее словам, формат участия Путина в нем сейчас обсуждается.

«Президент РФ уделяет большое внимание саммитам «группы 20» и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге», — сказала Лукаш.

6 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что саммит «Большой двадцатки» впервые за 20 лет пройдет в США. Он отмечал, что был бы рад участию Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии.

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония) и два союза — Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.

