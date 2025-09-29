На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додон заявил о поражении партии власти в Молдавии

Додон заявил о поражении партии власти на выборах в парламент Молдавии
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, что правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) потерпела поражение на выборах в парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем защищать свои голоса», — сказал экс-глава государства.

По его словам, по состоянию на 23:00 партия власти проиграла оппозиции.

По данным ЦИК, в настоящее время обработано 50,04% бюллетеней. Правящая партия «Действие и солидарность», которую возглавляет президент Молдавии Майя Санду, получает 42,4%. голосов. Ее основной конкурент — оппозиционный Патриотический блок — набирает 29,85%. В целом оппозиция опережает PAS, получив 51,02% голосов.

Вечером 29 сентября у здания ЦИК в Кишиневе сторонники оппозиционного Патриотического блока начали акцию протеста против фальсификации парламентских выборов.

До этого Додон пригласил оппозиционеров на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября. Бывший президент заявил, что будет подведен итог всех нарушений, которые зафиксировали на парламентских выборах.

28 сентября Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами