Додон заявил о поражении партии власти в Молдавии

Додон заявил о поражении партии власти на выборах в парламент Молдавии

Бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, что правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) потерпела поражение на выборах в парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем защищать свои голоса», — сказал экс-глава государства.

По его словам, по состоянию на 23:00 партия власти проиграла оппозиции.

По данным ЦИК, в настоящее время обработано 50,04% бюллетеней. Правящая партия «Действие и солидарность», которую возглавляет президент Молдавии Майя Санду, получает 42,4%. голосов. Ее основной конкурент — оппозиционный Патриотический блок — набирает 29,85%. В целом оппозиция опережает PAS, получив 51,02% голосов.

Вечером 29 сентября у здания ЦИК в Кишиневе сторонники оппозиционного Патриотического блока начали акцию протеста против фальсификации парламентских выборов.

До этого Додон пригласил оппозиционеров на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября. Бывший президент заявил, что будет подведен итог всех нарушений, которые зафиксировали на парламентских выборах.

28 сентября Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.