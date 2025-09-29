У ЦИК Молдавии началась акция протеста

В Кишиневе у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сторонники оппозиционного Патриотического блока проводят акцию протеста против фальсификации парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Выступивший перед протестующими экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) проигрывает выборы, поскольку не получает большинства мест в парламенте. Он указал, что после обработки 70% бюллетеней оппозиция набирает 47% голосов, опережая PAS, у которой 43%.

До этого стало известно, что Додон пригласил оппозиционеров на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября. Экс-президент заявил, что будет подведен итог всех нарушений, которые зафиксировали на парламентских выборах.

28 сентября Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.