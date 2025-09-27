Додон обвинил власти Молдавии в произволе во время предвыборной кампании

Лидер Патриотического блока Игорь Додон рассказал ТАСС, что предвыборная кампания в парламент Молдавии запомнится произволом полиции и полной монополией власти над СМИ.

«Кампания получилась самой грязной в истории страны. Власти, в нарушение закона, задействовали административный ресурс. Каждый день был отмечен беспределом полиции по отношению к оппозиционным партиям — сотни тысяч обысков, маски-шоу, аресты», — пояснил Додон.

Он добавил, что подобного не было ни в одной избирательной кампании.

Додон также говорил о беспрецедентном вмешательстве ЕС в предвыборную кампанию в парламент Молдавии.

По его словам, европейские лидеры во время визитов в Кишинев открыто поддерживали правящую Партию действия и солидарности (ПДС) президента Майи Санду, а также прибегали к прямому шантажу, угрожая закрыть выделение кредитов и грантов в случае ее проигрыша.

Накануне ЦИК Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранил от запланированных на 28 сентября парламентских выборов партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ.

Кандидаты в депутаты от партии также были аннулированы.

В Молдавии 28 сентября состоятся парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Ранее еще одну оппозиционную партию Молдавии отстранили за день до выборов.