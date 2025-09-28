Экс-президент Молдавии предложил оппозиции выйти на митинг

Бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Во время совместного брифинга с коллегами по Патриотическому блоку из Партии коммунистов Республики Молдова и фракции «Будущее Молдовы» Додон заявил, что завтра они подведут итог всех нарушений, которые зафиксировали сегодня на парламентских выборах.

Он пригласил оппозиционные партии, лидеров общественного мнения, представителей гражданского общества завтра в 12:00 выйти на мирный протест перед зданием парламента республики без партийных флагов.

Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершилось в 21:00.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

До этого Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать и призвал молдован 29 сентября в 12:00 выйти перед парламентом для «защиты нашей победы».

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.