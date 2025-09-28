На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные Санду силы набирают 51,02%

После обработки более половины бюллетеней на парламентских выборах в Молдавии оппозиционные силы набирают 51,02% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

В настоящее время обработано 50,04% бюллетеней. У правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), которую возглавляет президент Молдавии Майя Санду, 42,4%. голосов. Ее основной конкурент, оппозиционный Патриотический блок набирает 29,85%. В целом, оппозиция опережает PAS, получив 51,02% голосов.

До этого бывший президент страны, глава Партии социалистов Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования были открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

В течение дня на выборах зафиксировали более 240 инцидентов.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.