Избирательный участок для жителей Приднестровья эвакуировали из-за анонимных угроз

PRO TV: избирательный участок для жителей Приднестровья эвакуировали из-за угроз
Ramil Sitdikov/Reuters

Один избирательный участок на парламентских выборах в Молдавии в городе Резина в Приднестровье эвакуировали после анонимных угроз. Об этом сообщил телеканал PRO TV.

«Один из избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии ... эвакуирован после анонимного сообщения об угрозе взрыва», — сказано в материале.

До этого молдавское правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания).

Эвакуацию из-за данных о бомбе объявляли на участке в Риме. Сообщалось, что правоохранители проверяют территорию.

Также в румынских Яссах неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке. Никто не пострадал.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.

