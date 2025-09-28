На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Угрозы о минировании поступили на некоторые избирательные участки Молдавии

Правительство Молдавии: на ряде избирательных участков были угрозы о минировании
Михай Карауш/РИА Новости

На ряд избирательных участков во время парламентских выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики в Telegram-канале.

«Поступили сообщения об угрозах взрывов. Случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания)», — сказано в сообщении.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

По данным ЦИК, на момент 14:30 по местному времени (совпадает с московским) участие в выборах приняли более 33% граждан Молдавии, внесенных в списки для голосования. Отмечается, что это минимальное число избирателей для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

В ЦИК рассказали, что в первой половине дня наблюдалась довольно низкая активность избирателей. Однако после полудня показатели улучшились как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее в Молдавии сообщили о подкупе голосов за партию Санду.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
