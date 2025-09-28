Участок выборов парламента Молдавии в Риме эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На избирательном участке парламентских выборов Молдавии в столице Италии, Риме объявили эвакуацию. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве, пишет RT.

«На избирательном участке в Риме, где идёт голосование на парламентских выборах в Молдавии, объявили эвакуацию из-за сообщения о бомбе», — говорится в посте.

Полицейские проверяют территорию.

До этого молдавское правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания), уточнили власти.

Выборы начались в воскресенье, 28 сентября. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

Ранее в Молдавии сообщили о подкупе голосов за партию Санду.