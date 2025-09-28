В Румынии на избирательном участке Молдавии использовали слезоточивый газ

В Яссах неизвестный распылил слезоточивый газ на участке для молдаван

В румынских Яссах неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах. Об этом пишет молдавский портал Newsmaker.

«Неизвестный проник и распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237, Яссы-3. Силы правопорядка отреагировали оперативно. Нарушитель доставлен в Инспекторат полиции», — говорится в материале.

Никто не пострадал, вызывать скорую не пришлось, уточнили журналисты.

До этого молдавское правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания).

Эвакуацию из-за данных о бомбе объявляли на участке в Риме. Сообщалось, что правоохранители проверяют территорию.

Ранее глава Гагаузии призвала молдаван голосовать на выборах против «рабства».