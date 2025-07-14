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В Госдуме считают, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье

Депутат Колесник: НАТО готовит Молдавию к нападению на Приднестровье
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НАТО готовит Молдавию выступить не только против России, но и напрямую напасть на Приднестровье. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщение СВР РФ о превращении Молдавии в передовой форпост НАТО.

«Кишинев уже давно и плотно втянут в борьбу НАТО с Россией. Это видно не только на примере участия молдавских наемников в СВО на стороне Украины, но и понятно по тому, что готовится прямое наступление на Приднестровье, которое находится под российским патронатом», — сказал депутат.

Колесник добавил, что правительство Молдавии также открыто проводит информационную войну против России.

По информации пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе решили ускорить превращение страны в передовой форпост НАТО на восточном фланге, и это связано с продвижением российских войск на Украине.

«Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры», — говорится в сообщении.

Ранее российская разведка раскрыла новый сценарий войны НАТО с РФ.

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