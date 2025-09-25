На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин встретился с премьером Эфиопии Ахмедом
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме главы государства, в переговорах с российской стороны принимают участие, в частности, вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков и ряд других чиновников.

25 сентября Владимир Путин пообщался с главами иностранных делегаций на полях Глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве.

В ходе мероприятия глава государства заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. Путин также выразил намерение предметно обсудить с участниками форума вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли.

В этот же день пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что встреча Александра Лукашенко с президентом России запланирована на 26 сентября. По ее словам, стороны намерены обсудить весь комплекс региональных и двусторонних отношений.

Ранее Кремль оценил предложения Украины по встрече Путина и Зеленского.

