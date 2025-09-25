Путин пообщался с главами иностранных делегаций на ВДНХ

Президент России Владимир Путин пообщался с главами иностранных делегаций на полях Глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

На кадрах видно, что среди глав делегаций был генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В заседании форума примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, а также главы профильных ведомств стран-партнеров и международных организаций, отметили в Кремле.

25 сентября Гроссии во время открытия Мировой атомной недели в Москве заявил, что деятельность «Росатома» по проектам в других странах достойна похвалы. Как сказал глава МАГАТЭ, в том числе российская государственная компания создает платформы для обмена знаниями с целью выстраивания партнерства и дружбы между разными державами.

Ранее Гросси сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию с ядерными объектами на Украине.