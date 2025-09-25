На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о встрече Лукашенко и Путина в Москве

Эйсмонт: Лукашенко и Путин обсудят в пятницу региональные и двусторонние вопросы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на пятницу, 26 сентября. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, лидеры двух государств планируют обсудить весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Других подробностей она раскрывать не стала.

25 сентября агентство БелТА сообщило, что Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где состоится его встреча с Владимиром Путиным. Однако до этого, во второй половине дня 25 сентября, Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению» по случаю 80-летия атомной промышленности России.

15 сентября Лукашенко пожаловался на то, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии не меняется, а перерастает в откровенно агрессивную форму. Он отметил, что с окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет, однако на Западе до сих пор считают братский союз РФ и Белоруссии угрозой.

Ранее Лукашенко поделился воспоминаниями о разговоре с Путиным перед началом СВО.

