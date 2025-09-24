Кремль оценил предложения Украины по встрече Путина и Зеленского

Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины без подготовки — пиар-акция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной подготовки носила бы характер пиар-акции и была бы обречена на провал.

Песков напомнил, что Владимир Путин уже выдвигал идею организации переговоров в Москве, на что сразу был получен отказ со стороны Украины.

Он отметил, что украинская сторона выдвигает большое количество предложений по месту встречи. Перед тем как обсуждался вариант Казахстана, упоминались страны, которые Россия считает неприемлемыми, в частности Швейцария и Австрия, которые, по словам Пескова, де-факто уже не являются нейтральными.

Песков также отмечал, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.