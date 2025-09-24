На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль оценил предложения Украины по встрече Путина и Зеленского

Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины без подготовки — пиар-акция
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной подготовки носила бы характер пиар-акции и была бы обречена на провал.

Песков напомнил, что Владимир Путин уже выдвигал идею организации переговоров в Москве, на что сразу был получен отказ со стороны Украины.

Он отметил, что украинская сторона выдвигает большое количество предложений по месту встречи. Перед тем как обсуждался вариант Казахстана, упоминались страны, которые Россия считает неприемлемыми, в частности Швейцария и Австрия, которые, по словам Пескова, де-факто уже не являются нейтральными.

Песков также отмечал, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами