Рютте заявил, что НАТО 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России

Рютте: НАТО в течение 50 лет сталкивается со вторжениями самолетов СССР и России
Czarek Sokolowski/AP

Страны НАТО якобы в течение около 50 лет наблюдают за «вторжениями» самолетов Советского Союза и России. С таким утверждением выступил генсек альянса Марк Рютте в интервью Fox News.

«На протяжении более 40-50 лет — в советскую эпоху… начиная с советской эпохи, с русскими — у нас были эти вторжения. Это означает, что пилоты истребителей и военные будут постоянно оценивать угрозы и необходимость как минимум сопровождать эти самолеты с территории союзников», — утверждает он.

На этом фоне пресс-служба посольства Российской Федерации в Копенгагене заявила, что инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежиссированной провокацией, Россия категорически отвергает утверждения в причастности к ним.

В диппредставительстве отметили, что эту провокацию используют как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые пытаются добиться затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны.

В ночь на 25 сентября аэропорт датского Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

