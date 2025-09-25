В посольстве РФ инциденты с дронами в Дании назвали срежиссированной провокацией

Посольство отвергло утверждения в причастности РФ к инцидентам с дронами в Дании

Инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежиссированной провокацией, Россия категорически отвергает утверждения в причастности к ним. Об этом заявила пресс-служба посольства РФ в Копенгагене в Telegram-канале.

В диппредставительстве предположили, что эта провокация будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, пытающихся добиться затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны.

В ночь на 25 сентября аэропорт датского Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Еще один инцидент с БПЛА произошел в ночь на 23 сентября в столице королевства Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».