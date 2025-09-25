Полиция Дании сообщила о беспилотниках в трех городах страны

Полиция Дании сообщила о дронах в городах Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп

Полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

Отмечается, что правоохранители прибыли на предполагаемые места обнаружения дронов и проверяют сообщение.

В ночь на 25 сентября аэропорт Ольборг закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

В полиции Дании сообщили, что БПЛА действовали так же, как в ночь на 23 сентября в Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».