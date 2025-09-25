На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция Дании сообщила о беспилотниках в трех городах страны

Полиция Дании сообщила о дронах в городах Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

Отмечается, что правоохранители прибыли на предполагаемые места обнаружения дронов и проверяют сообщение.

В ночь на 25 сентября аэропорт Ольборг закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

В полиции Дании сообщили, что БПЛА действовали так же, как в ночь на 23 сентября в Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами