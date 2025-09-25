Аэропорт в городе Дании возобновил прием и отправку самолетов после инцидента с БПЛА

ТАСС: аэропорт датского Ольборга возобновил работу после инцидента с дронами

Аэропорт в датском городе Ольборг возобновил прием и отправку самолетов после временного закрытия из-за инцидента с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

По данным датской полиции, нарушения в работе воздушной гавани сказались на вооруженных силах Дании, поскольку расположенная неподалеку база ВВС королевства пользуется взлетно-посадочной полосой и диспетчерской службой аэропорта.

В ночь на 25 сентября аэропорт Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Еще один инцидент с БПЛА произошел в ночь на 23 сентября в столице королевства Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

