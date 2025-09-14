На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали Россию «империей беспилотников»

NYT: Россия стала империей беспилотников, многократно увеличив их производство
true
true
true
close
Shutterstock

Россия стала «империей беспилотников», потому что многократно увеличила их производство. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что российская сторона на высшем уровне показала, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов».

Журналисты отметили кратный рост производства и применения РФ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Они подчеркнули, что Москва совершила революцию в данной сфере.

Аналитики издания добавили, что российские Вооруженные силы с начала 2025 года запустили более 34 тыс. ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Данные показатели почти в девять раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Помимо этого, авторы материала отметили снижение способности украинской стороны противодействовать российским беспилотникам.

До этого директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявил, что США «очень отстают» в сфере развития беспилотников от России и Украины. Экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл отметил, что такое отставание обусловлено устаревшим подходом командиров армии, которые «всегда живет прошлым».

Ранее в США рассказали о «новом оружии» охраны Путина для борьбы с дронами.

