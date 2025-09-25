В Британии заявили, что конгрессмены США потребуют от Трампа признать Палестину

Более 40 членов палаты представителей конгресса США от Демократической партии в пятницу направят письмо президенту Дональду Трампу с призывом признать Палестину. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Информацию изданию предоставил конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна, подготовивший письмо.

«Как жизни палестинцев необходимо немедленно защитить, так и их права как народа и нации необходимо срочно признать и поддержать...», — говорится в письме.

Документ, призывающий правительства всех стран признать Палестину, подписали 46 сенаторов.

В данный момент уже несколько стран признали государственность Палестины. 21 сентября это сделали Португалия, Канада, Австралия и Великобритания.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создаст группу доноров для Палестины.