Португалия признала независимость и суверенность Палестины

Португалия признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел республики Паулу Ранжела, сообщает телеканал SIC Notícias.

Выступая в португальской миссии при ООН в Нью-Йорке, глава МИД отметил, что признание Палестины является прямым результатом решения кабинета министров Португалии, принятого по итогам консультационного процесса. Ранжел подчеркнул, что в ходе консультаций было подтверждено совпадение позиций президента страны и подавляющего большинства большинства парламентских партий.

Министр назвал существование двух государств, еврейского и арабского, путем к будущему решению израильско-палестинского конфликта. При этом Ранжел заявил, что Лиссабон подтверждает право Израиля на существование и на обеспечение его национальной безопасности, и указал на «особую дружбу» португальского и израильского народов.

21 сентября государственность Палестины признало правительство Канады. Палестину также признали Австралия и Великобритания.

