На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Португалия признала независимость и суверенность Палестины

Португалия официально признала государственность Палестины
true
true
true
close
Shutterstock/Greg finnegan

Португалия признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел республики Паулу Ранжела, сообщает телеканал SIC Notícias.

Выступая в португальской миссии при ООН в Нью-Йорке, глава МИД отметил, что признание Палестины является прямым результатом решения кабинета министров Португалии, принятого по итогам консультационного процесса. Ранжел подчеркнул, что в ходе консультаций было подтверждено совпадение позиций президента страны и подавляющего большинства большинства парламентских партий.

Министр назвал существование двух государств, еврейского и арабского, путем к будущему решению израильско-палестинского конфликта. При этом Ранжел заявил, что Лиссабон подтверждает право Израиля на существование и на обеспечение его национальной безопасности, и указал на «особую дружбу» португальского и израильского народов.

21 сентября государственность Палестины признало правительство Канады. Палестину также признали Австралия и Великобритания.

Ранее Нетаньяху высказался о признании Палестинского государства.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами