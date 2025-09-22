Франция признала государственность Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины, передает французское издание Liberation.

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — сказал он в ходе конференции, посвященной палестинскому вопросу, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В своей речи политик также сообщил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в секторе Газа.

До этого газета Politico писала, что власти Израиля готовятся жестко ответить на возможное признание государственности Палестины правительством Франции. По информации издания, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольство Франции в Иерусалиме.

Помимо этого, как отметили источники газеты, Израиль прорабатывает шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий, например, Святилища Элеоны.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.