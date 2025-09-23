Палестину признали еще несколько европейских государств

Независимость Палестины признали еще несколько европейских государств. Об этом сообщает ТАСС.

О признании Палестины заявил на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава правительства Бельгии Барт Де Вевер. Он подчеркнул, что Брюссель всегда защищал принцип двух государств и поэтому присоединился к подписантам Нью-Йоркской декларации. По мнению Де Вевера, только такое решение позволит израильтянам и палестинцам жить рядом в мире и безопасности.

Премьер-министр отметил, что недавние заявления израильских политиков о невозможности существования Палестинского государства являются дополнительной причиной, по которой следует поддержать палестинцев.

Кроме Бельгии об официальном признании Палестины объявили Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций заявил о признании Парижем государственности Палестины.

