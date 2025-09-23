На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз создаст группу доноров для Палестины

Глава ЕК Ляйен сообщила о плане создания группы доноров для Палестины
true
true
true
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Евросоюз создаст группу доноров для поддержки Палестины и восстановления Газы. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Нью-Йорке на международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах, передает «Интерфакс».

На карту поставлено выживание палестинской администрации, поэтому нужно сделать больше, отметила она.

«Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным и с экономической точки зрения», — сказала глава ЕК.

Ляйен добавила, что ЕС с начала войны в анклаве оказывал Палестинской администрации помощь, выделив €1,6 млрд, но теперь этого недостаточно.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил, что палестинская группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.

Ранее глава МИД Германии раскритиковал действия Израиля в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами