Евросоюз создаст группу доноров для Палестины

Евросоюз создаст группу доноров для поддержки Палестины и восстановления Газы. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Нью-Йорке на международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах, передает «Интерфакс».

На карту поставлено выживание палестинской администрации, поэтому нужно сделать больше, отметила она.

«Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным и с экономической точки зрения», — сказала глава ЕК.

Ляйен добавила, что ЕС с начала войны в анклаве оказывал Палестинской администрации помощь, выделив €1,6 млрд, но теперь этого недостаточно.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил, что палестинская группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.

Ранее глава МИД Германии раскритиковал действия Израиля в секторе Газа.