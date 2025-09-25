На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане назначили нового главу минцифры

Новым главой минцифры Татарстана назначен Илья Начвин
Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан

Новым главой министерства цифрового развития Татарстана назначен Илья Начвин, он сменил на этом посту Айрата Хайруллина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Начвину 36 лет. В минцифры Татарстана он начал работать в апреле 2020 года. На протяжении пяти лет он занимал должность первого заместителя главы ведомства.

Хайруллин возглавлял министерство с 2019 года. До этого он руководил Альметьевском и Альметьевским районом Республики Татарстан.

Состав правительства Татарстана сменился 22 сентября после выборов главы региона, победил действующий руководитель республики Рустам Минниханов. Почти все министры сохранили свои посты.

В Единый день голосования в 81 субъекте России состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней. В выборах приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов.

Ранее мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о сложении полномочий.

