В Татарстане определился победитель выборов главы региона

ЦИК РФ: Рустам Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана
Михаил Климентьев/РИА Новости

На выборах главы Татарстана победил действующий руководитель республики Рустам Минниханов, представляющий партию «Единая Россия». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Минниханов набрал 88,09% голосов после обработки 100% протоколов. Второе место занял кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов, которого поддержали 4,97% избирателей. Представитель ЛДПР Руслан Юсупов показал третий результат, набрав 4,20% голосов, четвертым стал претендент от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов. За него проголосовали 1,90% избирателей.

Всего выборы губернаторов прошли в 20 российских регионах. В большинстве из них уже определились победители.

В частности, в Свердловской области первое место занял временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он набрал 61,3% голосов.

Свое место сохранил действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. За него проголосовали 60,79% избирателей, что позволило политику занять первое место на выборах.

Ранее в МВД РФ рассказали об уголовных делах, заведенных во время Единого дня голосования.

