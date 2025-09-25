На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Биробиджана Семенов покинет свой пост

Мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о сложении полномочий
true
true
true
close
Telegram-канал «Максим Семёнов»

Мэр Биробиджана Максим Семенов в Telegram-канале объявил о сложении своих полномочий.

Он уточнил, что текущий день станет его последним на посту главы города. По словам Семенова, решение о прекращении полномочий было принято им лично.

Семенов выразил благодарность жителям за доверие и поддержку, отметив, что без участия горожан многие достижения были бы невозможны. Он также поблагодарил активистов, депутатов и коллег, подчеркнув, что совместная работа позволила сделать город комфортнее и уютнее. Мэр подчеркнул, что полученный опыт был для него бесценным, и пожелал жителям счастья, здоровья и благополучия.

Семенов родился 2 сентября 1983 года в городе Бикине Хабаровского края. В 2006 году он окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» и получил степень магистра. В 2021 году завершил обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» в том же учебном заведении.

Трудовую деятельность будущий глава Биробиджана начал в 2004 году в компании «Контур ДВ», где прошел путь от продавца-консультанта до директора магазина. С 2007 по 2015 год служил в воинской части, после чего четыре года занимался предпринимательской деятельностью.

В 2020 году Семенова назначили советником главы Биробиджана, а затем работал заместителем главы администрации Облученского района. С июня 2021 года он возглавил Биробиджанский муниципальный район. В феврале 2022 года его избрали мэром Биробиджана — он получил 13 голосов из 17 возможных.

За время своей работы Максим Семенов получил несколько наград, включая благодарности и грамоты от начальника УФСБ России по ЕАО, губернатора ЕАО и президента РФ.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал заявление об уходе со своего поста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами