Мэр Биробиджана Семенов покинет свой пост

Мэр Биробиджана Максим Семенов в Telegram-канале объявил о сложении своих полномочий.

Он уточнил, что текущий день станет его последним на посту главы города. По словам Семенова, решение о прекращении полномочий было принято им лично.

Семенов выразил благодарность жителям за доверие и поддержку, отметив, что без участия горожан многие достижения были бы невозможны. Он также поблагодарил активистов, депутатов и коллег, подчеркнув, что совместная работа позволила сделать город комфортнее и уютнее. Мэр подчеркнул, что полученный опыт был для него бесценным, и пожелал жителям счастья, здоровья и благополучия.

Семенов родился 2 сентября 1983 года в городе Бикине Хабаровского края. В 2006 году он окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» и получил степень магистра. В 2021 году завершил обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» в том же учебном заведении.

Трудовую деятельность будущий глава Биробиджана начал в 2004 году в компании «Контур ДВ», где прошел путь от продавца-консультанта до директора магазина. С 2007 по 2015 год служил в воинской части, после чего четыре года занимался предпринимательской деятельностью.

В 2020 году Семенова назначили советником главы Биробиджана, а затем работал заместителем главы администрации Облученского района. С июня 2021 года он возглавил Биробиджанский муниципальный район. В феврале 2022 года его избрали мэром Биробиджана — он получил 13 голосов из 17 возможных.

За время своей работы Максим Семенов получил несколько наград, включая благодарности и грамоты от начальника УФСБ России по ЕАО, губернатора ЕАО и президента РФ.

