Трамп заменил портрет Байдена на фото устройства для автоподписи

Трамп заменил портрет Байдена в Белом доме на фото устройства для автоподписи
true
true
true

Президент США Дональд Трамп заменил портрет экс-лидера Джо Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на фото устройства, которое автоматически ставит подпись бывшего президента. Кадры с изменениями опубликовала помощница Трампа Марго Мартин в соцсети Х.

Действующий американский президент часто выступает с критикой в адрес Байдена, называя его худшим президентом США в истории.

Так, Трамп на Генассамблее ООН заявил, что в период правления экс-главы Белого дома над США в мире все насмехались. Американский лидер также утверждает, что Соединенные Штаты ослабили «четыре года беззакония, слабости, радикализма», которые были при Байдене.

Помимо этого в июне Трамп поручил провести расследование относительно того, скрывали ли помощники Байдена информацию о состоянии его здоровья, когда он был на посту президента. Также американский лидер распорядился проверить, не использовали ли помощники демократа автоперо для подписания документов.

14 июля Байден официально признал использование автоматического устройства для подписи указов о помиловании. В интервью The New York Times экс-президент США подчеркнул, что каждое такое решение принималось исключительно им самим. Причиной применения автоподписи стало огромное количество необходимых документов, заявил бывший глава Белого дома.

Ранее в сенате США начались слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена.

