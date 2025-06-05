Трамп поручил расследовать ситуацию с автопером Байдена

Президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера экс-главы государства Джо Байдена в изданных им указах. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Советник президента в консультации с генеральным прокурором и руководителем любого другого соответствующего исполнительного департамента или агентства должны расследовать в разрешенном законом объеме, вступили ли определенные лица в сговор с целью введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента», — говорится в сообщении.

В Белом доме пояснили, что в рамках расследования планируется установить, при подписании каких документов использовалось автоперо Байдена. Также юридический советник Белого дома и генеральный прокурор должны выяснить, кто именно распорядился использовать автоподпись.

1 июня председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер сообщил, что идентифицированы личности четырех сотрудников Белого дома, которые при администрации Байдена использовали автоперо для подписания документов от его имени. В конгрессе выразили надежду на получение разъяснений от ответственных за использование автопера.

Ранее в США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома.