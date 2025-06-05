На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп поручил расследовать ситуацию с автопером Байдена

Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автоподписи Байдена
close
Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера экс-главы государства Джо Байдена в изданных им указах. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Советник президента в консультации с генеральным прокурором и руководителем любого другого соответствующего исполнительного департамента или агентства должны расследовать в разрешенном законом объеме, вступили ли определенные лица в сговор с целью введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента», — говорится в сообщении.

В Белом доме пояснили, что в рамках расследования планируется установить, при подписании каких документов использовалось автоперо Байдена. Также юридический советник Белого дома и генеральный прокурор должны выяснить, кто именно распорядился использовать автоподпись.

1 июня председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер сообщил, что идентифицированы личности четырех сотрудников Белого дома, которые при администрации Байдена использовали автоперо для подписания документов от его имени. В конгрессе выразили надежду на получение разъяснений от ответственных за использование автопера.

Ранее в США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами