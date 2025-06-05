Трамп поручил расследовать ситуацию со здоровьем Байдена

Bloomberg: Трамп поручил расследовать, скрывали ли информацию о здоровье Байдена

Глава США Дональд Трамп поручил провести расследование относительно того, скрывали ли помощники экс-президента Джо Байдена информацию о состоянии его здоровья. Об этом сообщает Bloomberg.

1 июня бывший личный врач президентов США в 2013-2018 годах, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его умственных способностей еще в 2019-2020 годах, однако эту информацию решили скрыть от общественности перед выборами.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера экс-главы государства Джо Байдена в изданных им указах.

Бывший президент США Джо Байден уже прокомментировал обвинения в свой адрес. Он назвал «нелепыми» подозрения в сговоре подчиненных для использования его автопера во время работы его администрации.

Ранее сам Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».