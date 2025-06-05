На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп поручил расследовать ситуацию со здоровьем Байдена

Bloomberg: Трамп поручил расследовать, скрывали ли информацию о здоровье Байдена
close
Reuters

Глава США Дональд Трамп поручил провести расследование относительно того, скрывали ли помощники экс-президента Джо Байдена информацию о состоянии его здоровья. Об этом сообщает Bloomberg.

1 июня бывший личный врач президентов США в 2013-2018 годах, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его умственных способностей еще в 2019-2020 годах, однако эту информацию решили скрыть от общественности перед выборами.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера экс-главы государства Джо Байдена в изданных им указах.

Бывший президент США Джо Байден уже прокомментировал обвинения в свой адрес. Он назвал «нелепыми» подозрения в сговоре подчиненных для использования его автопера во время работы его администрации.

Ранее сам Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».

Все новости на тему:
Выборы в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами