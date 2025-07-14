Байден признал, что использовал автоподпись для утверждения указов о помиловании

Джо Байден признал, что на указах о помиловании стоит автоподпись

Бывший президент США Джо Байден официально признал использование автоматического устройства для подписи указов о помиловании. В интервью The New York Times он подчеркнул, что каждое такое решение принималось исключительно им самим.

Причиной применения автоматической подписи стало огромное количество необходимых документов.

«Количество указов оказалось чрезмерным. Как известно, автоматическая подпись является легальной процедурой, которую применяли и предыдущие главы государства, включая Дональда Трампа», — сказал Байден.

Кроме того, экс-глава страны отметил, что помиловал членов собственной семьи из соображений безопасности, боясь возможного преследования со стороны администрации Трампа. Это позволило избежать значительных расходов на адвокатов.

5 июня президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Джо Байдена в изданных им указах.

Ранее Трамп сообщил о расследовании из-за «украденных» Байденом выборов.