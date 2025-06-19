В сенате США начались слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена

В сенате США начались слушания о состоянии когнитивного здоровья экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе первого заседания выступили научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд, бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер и профессор права Университета Вирджинии Джон Харрисон.

По словам Уолда, администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen). Таким образом подписывались документы о помиловании, смягчении приговоров, исполнительные указы, президентские прокламации.

«Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций», — добавил Уолд.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп поручил провести расследование относительно того, скрывали ли помощники экс-президента Джо Байдена информацию о состоянии его здоровья.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».