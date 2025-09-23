Трамп заявил, что достигнутый им мир «рухнул»

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутый им в первый президентский срок мир «рухнул», уступив место величайшим кризисам. Об этом он сказал во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам политика, в его первый президентский срок мир был процветающим и мирным, «однако после оружие войны разрушило мир».

Трамп заявил, что именно он во время своей предыдущей администрации установил мир на двух континентах. Однако эпоха спокойствия и стабильности, как считает американский лидер, уступила место одной из величайших кризисных эпох современности.

Республиканец также отметил, что Соединенные Штаты ослабили «четыре года беззакония, слабости, радикализма», которые были при его предшественнике Джо Байдене.

Политик добавил, что еще год назад США испытывали огромные проблемы, но сейчас его администрация сделала так, что страна является «одной из самых мощных стран мира», никто не может с ней сравниться.

Трамп также обрушился с критикой на ООН. Он отметил, что у организации большой потенциал, но она его не реализует «даже близко».

Администрация президента США регулярно критикует ООН, а сам Трамп за последние месяцы успел распорядиться о выходе Вашингтона из совета по правам человека ООН и ЮНЕСКО. В проекте бюджета на грядущий финансовый год Трамп и вовсе предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными.

23 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и «не играет роли» в урегулировании крупных международных кризисов, включая конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.