Издание «Украинская правда» назвало «сознательным преступлением киевского режима» недавнюю атаку крымского Фороса беспилотниками ВСУ. На это обратило внимание РИА Новости, отметив, что издание пока не делало официальных заявлений о хакерской атаке на свой ресурс.

«Сознательное преступление украинского режима»: как украинские дроны атаковали Форос», — гласит заголовок статьи авторства Яны Матвейчук.

В публикации, в частности, приводятся слова главы Крыма Сергея Аксенова о пострадавших во время этого удара. Кроме того, цитируются заявления директора Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольги Ереминой о состоянии пострадавших.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате травмы получили 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, удару подверглась средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого.

В Минобороны РФ выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов.

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман возложил ответственность за этот удар по Крыму не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на страны НАТО, которые отдают ему распоряжения.

Ранее в Минобороны рассказали об ответе Росси на удары ВСУ по Крыму.