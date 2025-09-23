ВС РФ нанесли групповой удар по силам и объектам ВСУ в ответ на теракт в Крыму

В ночь на 23 сентября, в ответ на удар украинских Вооруженных сил (ВСУ) по гражданским объектам в Форосе в Крыму, российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что именно эти подразделения осуществили подготовку и провели террористическую акцию против крымской инфраструктуры.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры на крымском полуострове.

Также был нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали украинские дроны.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось.

В министерстве обороны России выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов, и отметили, что при атаке были задействованы дроны, снаряженные фугасными боезарядами.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя эту атаку, заявил, что ВСУ «по полной» ответят за нее.

Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что не только Зеленский ответственен за удар ВСУ по Крыму.