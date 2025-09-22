На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мяч на американской стороне»: в Госдуме оценили обращение Путина к Совбезу

Депутат Слуцкий: готовность России соблюдать ДСНВ — протянутая рука американцам
true
true
true
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Готовность России соблюдать ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока его действия в феврале 2026 года — протянутая США рука и проявление конструктивного подхода Москвы в ядерной сфере. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Президент России Владимир Путин послал вполне четкий сигнал США, касающийся важнейших вопросов стратегической стабильности! Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского Договора 5 февраля 2026 года — проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере соблюдения паритета и ядерного сдерживания. Это, по сути, протянутая рука. Стоит помнить, что не Москва начала развал системы контроля за вооружениями. Вина за ее фактический слом полностью на ястребах-русофобах из администрации Байдена и «партии войны» коллективного Запада», — сказал он.

Слуцкий выразил надежду, что США примут к сведению поданный Путиным сигнал, поскольку в ином случае Россия будет отвечать на угрозы действиями.

«От того, насколько серьезно воспримут заявление президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений. Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан. Мяч на американской стороне. Ну а если Трамп не поддержит предложение, Россия, как справедливо предупредил Владимир Путин, способна ответить на любые угрозы. И не на словах, а путем применения военно-технических мер», — подчеркнул он.

22 сентября во время совещания с членами Совета безопасности Путин заявил, что Россия готова придерживаться договора, заключенного с США, о мерах по ДСНВ еще в течение года после его истечения. По словам российского президента, полный отказ от договора стал бы ошибочным шагом, поскольку он является последним международным соглашением о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами