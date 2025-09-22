«Мяч на американской стороне»: в Госдуме оценили обращение Путина к Совбезу

Готовность России соблюдать ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока его действия в феврале 2026 года — протянутая США рука и проявление конструктивного подхода Москвы в ядерной сфере. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Президент России Владимир Путин послал вполне четкий сигнал США, касающийся важнейших вопросов стратегической стабильности! Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского Договора 5 февраля 2026 года — проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере соблюдения паритета и ядерного сдерживания. Это, по сути, протянутая рука. Стоит помнить, что не Москва начала развал системы контроля за вооружениями. Вина за ее фактический слом полностью на ястребах-русофобах из администрации Байдена и «партии войны» коллективного Запада», — сказал он.

Слуцкий выразил надежду, что США примут к сведению поданный Путиным сигнал, поскольку в ином случае Россия будет отвечать на угрозы действиями.

«От того, насколько серьезно воспримут заявление президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений. Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан. Мяч на американской стороне. Ну а если Трамп не поддержит предложение, Россия, как справедливо предупредил Владимир Путин, способна ответить на любые угрозы. И не на словах, а путем применения военно-технических мер», — подчеркнул он.

22 сентября во время совещания с членами Совета безопасности Путин заявил, что Россия готова придерживаться договора, заключенного с США, о мерах по ДСНВ еще в течение года после его истечения. По словам российского президента, полный отказ от договора стал бы ошибочным шагом, поскольку он является последним международным соглашением о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

