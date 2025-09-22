На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о готовности РФ соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения

Путин: Россия готова придерживаться ограничений по ДСНВ после 5 февраля 2026 г.
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия готова придерживаться договора, заключенного с США, о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще в течение года после его истечения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, пишет «Интерфакс».

«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ», — сообщил глава государства.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара сообщил, что глава Белого дома хочет заключить новое соглашение на смену российско-американскому ДСНВ. Однако подробностей возможной новой сделки РФ и США он не раскрыл.

Ранее эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США.

