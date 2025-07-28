Эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США

Заключение между Россией и США нового соглашения на смену российско-американскому Договору по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вряд ли произойдет в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Александр Чеков.

«Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к прогрессу в вопросах контроля над ядерными вооружениями в отношениях с Россией не новость… Однако подобная риторика вступает в противоречие с текущей политикой Вашингтона в сфере стратегических вооружений», — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что Соединенные Штаты запускают масштабную систему ПРО «Золотой купол». Кроме того, ведется модернизация всех компонентов американской ядерной триады, отметил Чеков.

До этого Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее на Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией.