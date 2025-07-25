Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским

Трамп: встреча Путина и Зеленского может состояться через два-три месяца

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с главой администрации Украины Владимиром Зеленским может состояться через два-три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Это (встреча лидеров России и Украины. — «Газета.Ru») может случиться <...> через два-три месяца», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского при посредничестве американского президента.

До этого Трамп выразил уверенность в том, что встреча между лидерами конфликтующих стран «обязательно состоится». Он отметил, что эта встреча должна была состояться еще три месяца назад.

Кроме того, президент США выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна стать завершающим этапом в урегулировании конфликта и зафиксировать достигнутые договоренности между сторонами.

Ранее на Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией.