Киев, атакуя беспилотниками Крым, продолжает попытки посеять панику среди россиян. Причем удары осуществляются при посредничестве западных стран. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО — спонсоры Киева и соучастники преступлений», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Украину необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив ее военный потенциал, чем и занимаются российские военные в зоне проведения специальной военной операции.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

Ранее сообщалось, что туроператоры ожидают массовых отмен туров в Крым.