На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туроператоры ожидают массовые отмены туров в Крым

Туроператорам рекомендовано не применять штрафы за отмену туров в Крым
close
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Туроператорам рекомендовано не применять штрафы за отмену туров в Крым. Об этом сообщила в Telegram-канале Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя Минтуризма республики.

«Массовых отъездов или отмен броней нет. Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень», — сказал он, добавив, что если отмены будут, штрафные санкции к туристам рекомендовано не применять.

Как отмечает АТОР, туроператоры ожидают всплеска отмен туров и кратковременного спада интереса к приобретению туров в Крым после атаки беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе.

По данным ассоциации, в Крыму в данный момент находится 350-400 тыс. туристов.

Ранее в АТОР прокомментировали сообщение о «маскировочных» чешских визах для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами