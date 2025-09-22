Туроператоры ожидают массовые отмены туров в Крым

Туроператорам рекомендовано не применять штрафы за отмену туров в Крым

Туроператорам рекомендовано не применять штрафы за отмену туров в Крым. Об этом сообщила в Telegram-канале Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя Минтуризма республики.

«Массовых отъездов или отмен броней нет. Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень», — сказал он, добавив, что если отмены будут, штрафные санкции к туристам рекомендовано не применять.

Как отмечает АТОР, туроператоры ожидают всплеска отмен туров и кратковременного спада интереса к приобретению туров в Крым после атаки беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе.

По данным ассоциации, в Крыму в данный момент находится 350-400 тыс. туристов.

